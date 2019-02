Genova come Napoli e Parigi: sì alla mappatura dei sotterranei

Genova come Napoli, Parigi o Maastricht con i suoi segreti sotterranei da scoprire per tutti i genovesi e i turisti. Enrico Pignone della Lista Crivello si è fatto promotore in Consiglio Comunale della della richiesta di sviluppare un "undergound masterplan" del comune di Genova, ossia una mappatura della parte sotterranea della città, con il duplice scopo di una conoscenza strutturale e di un possibile sviluppo turistico, come accade per i sotterranei tante città italiane ed europee.

Questo perché, così come per altre città che vantano una storia plurisecolare come Genova, il cuore dell’abitato si è sviluppato seguendo modalità di crescita per stratificazioni urbane successive, oggi conservate nel ventre della città attuale e, nella Genova contemporanea, tali infrastrutture costituiscono un elemento costitutivo della struttura urbana, che determina delle ricadute sulla sua organizzazione e gestione. La mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.