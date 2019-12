Manomesso il contatore del locale, denunciati i titolari

Sabato 14 dicembre, i Carabinieri di San Giuliano, in collaborazione con il personale dell’Enel, durante un controllo di un locale pubblico in via San Quirico, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato i gestori, due uomini di 69 anni (gravato da pregiudizi di polizia) e di 30 anni.

I due avevano manomesso il contatore mediante l’apposizione di un grosso magnete, poi sequestrato.