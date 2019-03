Manin, fiamme in un appartamento: evacuato un palazzo

Paura nel tardo pomeriggio di venerdì a Manin per un incendio scoppiato in un palazzo di mura di San Bartolomeo, sopra via Cabella, che ha coinvolto l'ultimo piano arrivando sino al tetto.

Le fiamme e la colonna di denso fumo nero sono chiaramente visibili da diverse zone della città: stando a quanto appreso, la palazzina ha tra i cinque e i sei piani, e un appartamento all'ultimo piano sarebbe in fase di ristrutturazione.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco con l'autoscala per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il palazzo, evacuato in via precauzionale. Sul posto anche la Municipale, che ha chiuso al traffico via Cabella. Non risultano feriti né intossicati.