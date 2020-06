Un altro autobus in fiamme

Ancora un autobus Amt in fiamme. È successo intorno alle 11.30 di martedì 30 giugno 2020 in piazza Manin. In fiamme un mezzo in servizio sulla linea 34. Il conducente, accortosi del fumo proveniente dal vano motore, ha subito fatto scendere tutti i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Mentre i primi si occupavano di domare le fiamme, gli agenti hanno regolato il traffico, rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento.

L'ultimo episodio analogo risale alla scorsa settimana, sempre nella zona di Castelletto. Giorni prima aveva preso fuoco un altro bus in corso Marconi alla Foce.

