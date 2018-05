Ubriaco alla guida e senza patente

I carabinieri, nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 maggio, hanno fermato un'auto in piazza Manin per un controllo. Alla guida si trovava un genovese di 44 anni, nato in Perù e residente in Spagna, che è stato sottoposto all'acool test ed è risultato positivo.

I militari, a seguito di accertamenti, si sono anche resi conto che, nella denuncia di smarrimento della patente, aveva dichiarato falsamente di essere residente a Genova in via D’Albertis, allo scopo di ottenere il duplicato della patente di guida che gli era stata ritirata.