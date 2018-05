Manifesto contro l'aborto in corso Buenos Aires: scoppia la polemica

Scoppia anche a Genova la polemica sui cartelloni contro l’aborto già deflagrata a Roma e in altre città italiane: il contestato manifesto (in dimensioni maxi) firmato dall’associazione Pro-Vita che ritrae un feto accompagnato dalla frase “Tu eri così a 11 settimane” è comparso su un palazzo in corso Buenos Aires, in pieno centro, dividendo da subito la città e suscitando immediate proteste.

Lo scatto del manifesto è stato infatti condiviso su Facebook e ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando una valanga di commenti e la proposta di presentare una mozione e raccogliere firme per chiederne la rimozione, così come già accaduto a Roma.

Il cartellone, come detto, è stato affisso sul muro laterale di un palazzo che sorge accanto alla chiesa di Santa Zita, e dal punto di vista dell'affissione sembrerebbe rispettare i requisiti di legge per la concessione di spazi su edifici privati. Resta da chiarire adesso la posizione del Comune.