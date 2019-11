I vigili del fuoco scendono in piazza

Insieme agli edili, venerdì 15 novembre 2019 manifestazione anche dei vigili del fuoco in piazza De Ferrari a Genova.

Dallo scorso giugno le segreterie sindacali nazionali di Fp Cgil, Fns Cisl e Uilpa Uil stanno portando avanti una trattativa sulle problematiche che coinvolgono i vigili del fuoco e il servizio alla cittadinanza. Le rivendicazioni sono legate a maggiori risorse per il rinnovo del contratto di lavoro, maggiori tutele e garanzie in caso di infortuni e malattie professionali, potenziamento degli organici, valorizzazione dal punto di vista previdenziale e retributivo della professione.

«Nonostante le richieste del sindacato - si legge in una nota - a oggi non vi è traccia nella legge di bilancio di risorse congrue a dare risposte alle rivendicazioni della categoria. Per questo motivo le Segreterie di Fp Cgil FNS Cisl Uilpa Uil hanno proclamato 4 giornate di sciopero che si articoleranno sui mesi di novembre e dicembre ed in particolare nei giorni del 21 novembre, 2, 12 e 21 dicembre».

«Per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza - concludono i sindacati - sono state programmate diverse manifestazioni: la principale si terrà venerdì 15 davanti a Montecitorio, mentre per Genova l'appuntamento è fissato per venerdì 15 novembre ore 10 in piazza De Ferrari per proseguire in corteo in via Roma e concludere in largo Lanfranco davanti alla Prefettura».