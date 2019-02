"Im-maturità 2019", studenti in corteo contro il nuovo esame

Sono partiti dai giardini di Brignole alle 9 di stamattina, lunedì 18 febbraio 2019, gli studenti genovesi in corteo che protestano in maniera pacifica contro alcuni punti contenuti nella riforma dell'esame di maturità.

"Im-maturità 2019, il futuro non è un gioco" è il titolo dato dagli studenti alla manifestazione iniziata intorno alle 9 da Brignole con un corteo che arriverà fino al palazzo del Provveditorato in via Assarotti dove saranno presenti vertici del Miur, per poi attraversare piazza della Vittoria, via Venti Settembre, piazza De Ferrari e via Roma.

Verso le 10,50 gli studenti hanno imboccato via Roma, per andare verso la Prefettura, tra slogan e striscioni.

Tra i punti contestati dagli studenti l'alternanza scuola-lavoro all'interno della maturità, il sistema delle "buste" all'esame orale, l'inserimento della materia "Cittadinanza e Costituzione" senza che sia stata svolta nel triennio e delle prove Invalsi all'interno del "curriculum dello studente".

La manifestazione, completamente apolitica e apartitica, è stata organizzata dal Collettivo Studenti Genovesi.