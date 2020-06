Manifestazione sotto la sede dell'Inps in difesa del lavoro

Sabato 6 giugno 2020 si è svolta una manifestazione in difesa del lavoro sotto la sede dell'Inps in piazza della Vittoria a Genova a cui hanno partecipato precari, sindacati, lavoratori autonomi e centri sociali, in tutto circa trecento persone.

I manifestanti hanno deciso di schierarsi sotto un'unica firma, ovvero 'lavoratrici e lavoratori uniti', per sollecitare il pagamento della cassa integrazione per covid-19.

Altro obiettivo quello di prolungare lo stop ai licenziamenti, deciso dal governo per limitare i danni economici della pandemia.