Gli infermieri tornano in piazza: «Si sono dimenticati di noi»

«Dopo la fase calda dell'emergenza Covid, le istituzioni si sono dimenticate di noi». Per questo la categoria degli infermieri scenderà in piazza lunedì 8 giugno davanti al palazzo della Regione a Genova per far sentire la propria voce. Sono molte le richieste avanzate dagli infermieri, che hanno chiesto al sindacato del Nursing Up Liguria di farsi portavoce e organizzare il presidio.

«Quello di lunedì 8 giugno sarà il terzo, ma principale, dei presidi che faremo per portare alla luce le problematiche che da anni affliggono la nostra professione - spiega Enrico Boccone responsabile regionale del Nursing Up Liguria -. La nostra professione è stata riconosciuta pubblicamente durante la Fase 1 dell'emergenza come indispensabile, ma in concreto continua ad essere trattata in modo inadeguato sia per quel che riguarda la parte economica sia per quella normativa, va chiarito che la professione infermieristica va coinvolta in tutti i processi decisionali, organizzativi e gestionali della sanità. Alla Regione ribadiremo la necessità irrinunciabile di un parziale indennizzo per tutte le enormi problematiche che la categoria infermieristica ha dovuto affrontare in questa tremenda emergenza Covid».

Dieci i nodi critici che vengono lamentati: