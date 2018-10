Frane e strade chiuse: tutte le variazioni Atp tra levante e Val Trebbia

A seguito dei danni causati dal maltempo Atp ha comunicato diverse variazioni alle proprie linee extraurbane, sia nel levante che in Val Trebbia.

Portofino: linea 82 sospesa

Dopo il crollo della strada tra Santa Margherita e Portofino Atp comunica che sono state soppresse le corse della linea 82 fino a data da destinarsi. Sospesa inoltre la corsa della linea 7H (sia feriale che festiva) in partenza da Santa Margherita FS per Rapallo alle ore 23.17. «Ovviamente contiamo di ripristinare il servizio prima possibile. Come sempre Atp è pronta a fare il possibile per alleviare i disagi delle comunità locali così gravemente colpite” – dicono all’unisono il presidente Enzo Sivori e il vice presidente Carlo Malerba».

In Val Trebbia

Sempre a causa dei danni provocati dal maltempo e in particolare per la frana caduta sulla statale 45 all’altezza di Laccio, sono previste fino a lunedì 5 novembre, limitazioni alla circolazione veicolare e conseguenti variazioni al servizio relativamente al gruppo M, Genova-Torriglia.

Per Genova: giunti sulla elicoidale di Laccio, gli autobus devieranno per Montoggio/Busalla, quindi per Laccio dove proseguiranno sulla SP62 fino al bivio di Genova per immettersi sulla SS45 per riprendere il regolare servizio. Le corse non dirette proseguiranno per la Scoffera.

Per Torriglia: dopo la galleria di Sottocolle gli autobus devieranno a sinistra per immettersi sulla SP62, arrivati a Laccio, ritorneranno sulla SS45 salendo sulla elicoidale in direzione Piacenza per riprendere il regolare percorso. Stesso percorso anche per le corse non dirette.

A Prato

A seguito della frana in località Prato sono state disposte le seguenti variazioni.

Per Genova: dopo il ponte di Cavassolo, gli autobus proseguiranno per la galleria della Paglia-via Sponda Nuova, percorreranno il ponte della Canova, via Struppa fino al capolinea di Pian Martello dove riprenderanno il regolare servizio.

Per TorrigliA: Giunti al capolinea Pian Martello, gli autobus percorreranno Via Struppa, ponte della Canova, via Sponda Nuova e Galleria della Paglia dove riprenderanno il regolare servizio.