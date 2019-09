Tempesta di fulmini, grandine e trombe d'aria, le immagini del maltempo

È scattata alle 20 di giovedì 5 settembre l'allerta meteo gialla per maltempo, e in effetti poco dopo su Genova si sono scatenate tempeste di fulmini, tempeste di vento, temporali e trombe d'aria che hanno abbassato la temperatura. Non è mancata la grandine specie sul levante, che ha "imbiancato" le strade creando uno strano effetto invernale.

Spettacoli suggestivi e impressionanti che hanno tenuto molti cittadini incollati allo smartphone per riprendere dalla finestra.

I genovesi sono rimasti con il naso all'insù soprattutto per fotografare la tempesta di fulmini che si è abbattuta nella seconda parte della serata di giovedì, regalando uno spettacolo intenso sul mare.

Le foto dei lettori: