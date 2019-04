Maltempo, Toti firma i decreti: avviato iter per risarcimenti

Sono stati firmati in mattinata dal governatore ligure Giovanni Toti i decreti per l’emissione dei primi risarcimenti dei danni da maltempo provocati dello scorso ottobre.

Toti ha apposto le firme in qualità di Commissario delegato per l’emergenza, avviando l’iter per la liquidazione dei primi 29 milioni stanziati dallo Stato: nei prossimi giorni verranno illustrate le modalità di presentazione delle richieste per i vari comparti privati, produttivi e agricoli.

Questi primi anticipi servono a indennizzare i danni ai privati per il rientro nelle proprie residenze fino a cinquemila euro e per la ripresa delle attività produttive e agricole fino a ventimila euro. Entro il mese di aprile verranno resi disponibili altri risarcimenti, che potranno essere cumulati a quelli stanziati oggi, per il riscontro dei danni occorsi oltre le soglie sopra citate.