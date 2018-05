Pioggia e maltempo, allagamenti in autostrada e disagi al traffico

Genova si è svegliata sotto un cielo grigio e una pioggia torrenziale che sta causando diversi problemi soprattutto in autostrada.

In A10, in particolare, sono segnalati allagamenti tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, con conseguente traffico rallentato. Auto a passo d’uomo anche tra i caselli di Prà e il bivio con l’A7 in direzione Genova.

Proprio sull’A7 si stanno registrano inoltre code per pioggia tra il bivio con l’A12 e il casello di Bolzaneto in direzione Milano, e in uscita al casello di Bolzaneto provenendo da Genova.

La situazione in città

Per quanto riguarda la mobilità cittadina, la situazione più problematica è in Sopraelevata. Le auto si sono incolonnate all'imbocco direzione Levante, e traffico si registra sia in zona Foce sia a Sampierdarena.