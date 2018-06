Malore su uno yacht a 20 miglia dalla costa ligure

La scorsa notte la Guardia Costiera di Genova è stata attivata per coordinare un'operazione di assistenza medica in mare per il soccorso di un marittimo straniero, colto da improvviso malore a bordo di uno yacht diretto in Turchia, in navigazione a circa 20 miglia a sud del capoluogo ligure.

All'1 circa, la nave da diporto di 50 metri battente bandiera delle Isole di Cayman ha contattato telefonicamente la Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova, richiedendo supporto per l'assistenza medica di uno dei membri dell'equipaggio.

Immediatamente è scattata la 'macchina' dei soccorsi: l'intervento in mare è stato affidato alla motovedetta d'altura CP311 della Guardia Costiera di Genova, che, prima di mollare gli ormeggi dalla base navale del Porto Antico alle ore 1.15 circa, ha imbarcato anche personale sanitario del 118 al fine di consentire assistenza medica al marittimo non appena trasbordato.

La vedetta della Guardia costiera ha incrociato lo yacht - dirottato verso terra dalla Sala Operativa di Genova per consentire un più rapido intervento - a circa 12 miglia dalla costa. Nell'occasione è stato allertato anche un elicottero della Guardia Costiera della base di Sarzana, nel caso le condizioni del marittimo si fossero manifestate gravi.

Una volta raggiunto il panfilo, il personale sanitario è salito a bordo e dopo aver stabilizzato il marittimo ha accertato l'oggettiva possibilità di trasportarlo via mare. Il paziente è stato trasbordato sulla motovedetta, che, alla massima velocità, è rientrata agli ormeggi a Genova. Qui il marittimo, di origine estone, è stato affidato al personale di terra del 118 per il successivo trasporto presso l'ospedale Galliera.