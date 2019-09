Malore in strada, agente della Locale lo tiene in vita sino all'arrivo dei soccorsi

Si è accasciato a terra all’improvviso in piazza Carloforte, in zona Marassi, colto da malore, sotto gli sguardi scioccati dei passanti. Per fortuna nelle vicinanze c’era un agente della polizia Locale, in servizio in occasione della partita tra Sampdoria e Torino, che ha notato la scena ed è subito accorso insieme con un collega esperto di procedure di rianimazione.

Protagonista della brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, un uomo di 70 anni, ricoverato poi all’ospedale San Martino. A salvarlo la prontezza degli agenti della Locale, subito intervenuti, e le nozioni di pronto soccorso di uno di loro, da anni volontario soccorritore, che con l’aiuto di un collega ha iniziato a praticargli la manovra di rianimazione in attesa dei soccorritori inviati sul posto dal 118.

All’arrivo dell’ambulanza, pochi minuti dopo la chiamata, l’uomo era ormai stabile, ed è stato subito accompagnato in pronto soccorso, dove è stato affidato alle cure dei medici.