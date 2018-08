Genova nel cuore, magliette in vendita per beneficenza

Saranno messe in vendita le magliette con il logo “Genova nel Cuore” e il ricavato sarà interamente devoluto a favore delle emergenze che il crollo del ponte Morandi ha provocato alla città. Le t-shirt, uguali a quelle indossate dai giocatori in occasione della giornata di campionato di calcio del 26 agosto scorso, saranno a disposizione al prezzo di 10 euro presso gli uffici Iat del Comune di Genova in via Garibaldi, al Porto Antico, alla Stazione Marittima e in Aeroporto.

Il Comune di Genova ha attivato una call per individuare il fornitore che, oltre a realizzare le magliette, potrà venderle presso il proprio store online. Le imprese potranno presentare la propria proposta alla Direzione Sviluppo del Commercio entro il 4 settembre. L'iniziativa ha carattere solidaristico e non è associata in alcun modo ad attività a scopo di lucro e a carattere commerciale. Il marchio “Genova nel Cuore” è stato elaborato da Regione Liguria che ne è proprietaria.

«Come Comune di Genova - sottolinea l'assessore al commercio e al turismo Paola Bordilli - abbiamo subito voluto mettere a disposizione i nostri uffici Iat e cogliere così l'opportunità ispirata dalla bella iniziativa promossa sabato scorso da Regione Liguria, che ringrazio. In un momento così delicato ci sentiamo orgogliosi di essere genovesi, come orgogliosi siamo dei nostri concittadini per la prontezza di spirito con la quale stanno reagendo a questa tragedia. Abbiamo lanciato una call alla quale auspico di avere molte risposte. Essa ci permetterà di realizzare, in tempi rapidi e in piena trasparenza, un prodotto per tutti coloro che vorranno dimostrare il loro amore per la nostra città: genovesi, liguri, italiani e stranieri, turisti».

«Visto il grande successo della campagna di comunicazione e del logo 'Genova nel cuore', che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, messo a punto da Regione Liguria per la tragedia del crollo di ponte Morandi e per dimostrare la forza di rialzarsi della città - spiega l'assessore regionale alla Comunicazione Ilaria Cavo -. Siamo molto contenti che il Comune di Genova abbia colto la richiesta di Regione e di tanti cittadini di stampare le magliette che al più presto saranno messe in vendita, per sostenere le vittime del crollo e dimostrare il grande cuore di Genova».