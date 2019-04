Spaccio di droga nel centro storico, tre arresti in una sera

Nella serata di lunedì 8 aprile 2019 i carabinieri della compagnia Centro hanno arrestato nel centro storico tre spacciatori.

Nello specifico i carabinieri della stazione della Maddalena, insieme a personale dell'Esercito impiegato nell'operazione 'strade sicure' hanno tratto in arresto un senegalese di 36 anni, senza fissa dimora e disoccupato. L'uomo è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina e due di eroina, il tutto già suddiviso in dosi, nonché della somma in denaro pari a 30 euro.

I carabinieri del Nucleo Operativo, coadiuvati da personale del sesto battaglione carabinieri di Firenze, hanno arrestato altri due cittadini senegalesi, di 25 e 23 anni. I due hanno ceduto quattro dosi da un grammo l'una di cocaina e di eroina rispettivamente a un 37enne e a un 50enne.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e i tre spacciatori sono stati arrestati in attesa del rito direttissimo.