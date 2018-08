Giovane negoziante sorpresa a spacciare eroina

I carabinieri della stazione Maddalena hanno arrestato in centro storico in flagranza, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, una 25enne genovese, commerciante. La giovane è stata sorpresa mentre cedeva una dose di 0,2 grammi di eroina in cambio di 80 euro a un 33enne genovese.

In seguito a perquisizione personale la donna è stata trovata in possesso di altri 2 grammi di eroina e della somma di 80 euro. Una successiva perquisizione domiciliare nell'abitazione e presso l'attività commerciale della 25enne in via della Maddalena ha consentito di rinvenire 16 grammi di hashish, 40 grammi di eroina, 945 euro e materiali per il confezionamento e consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'attività è stata identificata e denunciata per concorso in spaccio la 53enne madre della ragazza. La 25enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo.