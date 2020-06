Vede i carabinieri e comincia a insultarli, poi passa agli spintoni

Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020 i carabinieri in servizio nel centro storico hanno notato uno sconosciuto che, in via della Maddalena ha cominciato a rivolgere loro frasi oltraggiose e minacciose.

Mentre i militari si avvicinavano per identificarlo, l'uomo ha cominciato a spintonarli in modo violento dando vita a una colluttazione, al termine della quale è stato bloccato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accompagnato in caserma è stato identificato come un 49enne originario di Milano con precedenti di polizia e quindi arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, dato che durante la zuffa i carabinieri hanno riportato alcune lesioni, giudicate guaribili in pochi giorni.