Ubriaco mostra le parti intime a una coppia di passaggio

L'altra sera in via della Maddalena nel centro storico cittadino, un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha mostrato le sue parti intime a una coppia di coniugi che transitava lungo la via.

Tra i due uomini ne è scaturita una violenta colluttazione, subito bloccata dopo un'ulteriore lite con la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena, intervenuta sul posto insieme ai militari dell'Esercito, impiegati nell'ambito del servizio 'strade sicure', richiamati dalle urla che provenivano dalla vicina via.

L'uomo, bloccato e identificato in un romeno di 46 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, percosse e atti contro la pubblica decenza. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.