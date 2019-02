Eroina in negozio, scattano i sigilli

Nel primo pomeriggio di mercoledì 13 febbraio 2019 i carabinieri della Maddalena hanno notificato un ordine di sospensione dell'attività per 15 giorni, emesso ieri dal questore di Genova, nei confronti di un esercizio commerciale in via della Maddalena, di proprietà di una 24enne.

Il provvedimento è scattato in seguito a indagini, relative all'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto lo scorso 8 febbraio della ragazza, gravata di pregiudizi di polizia, nonché alla denuncia per concorso in spaccio della madre 54enne dell'arrestata.