Eroina nascosta in negozio, giovane arrestata

Dopo aver ceduto a uno straniero una dose di stupefacente, poi risultata essere dell'eroina, in cambio di alcune banconote di piccolo taglio, è stata immediatamente bloccata dalla pattuglia della stazione carabinieri di Maddalena insieme all'acquirente. La spacciatrice, una genovese di 25 anni, gravata di pregiudizi di polizia, perquisita è stata trovata in possesso di un altro grammo di eroina.

Poco dopo, i militari hanno perquisito l'esercizio commerciale della ragazza, dove hanno trovato un altro grammo della stessa sostanza e mille euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività, sequestrati insieme alla droga. La giovane è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciata per concorso in spaccio la madre della ragazza. In mattinata la 25enne è stata processata con rito direttissimo.