Bivacchi in via della Maddalena, fermato uno spacciatore

In seguito alle chiamate al 112 Nue da parte di alcuni cittadini esasperati che segnalavano persone moleste in strada intente a bivaccare, bere e fumare, ieri sera gli agenti sono intervenuti in via della Maddalena nel centro storico per verificare la situazione.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato solo un 24enne, che, particolarmente agitato dalla loro presenza, ha tentato di disfarsi di otto involucri di cannabis, prendendoli da una tasca dei pantaloni e gettandoli a terra vicino un tombino. Dopo la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche 210 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 24enne senegalese, disoccupato, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.