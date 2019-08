Pattuglione alla Maddalena, tre persone espulse

Nella serata di mercoledì 7 agosto 2019 i poliziotti del commissariato Centro hanno effettuato un servizio straordinario, avvalendosi dell'ausilio di personale del Reparto prevenzione crimine, della sezione Cinofili, del Reparto Mobile e dell'ufficio immigrazione nella zona di via della Maddalena e limitrofe.

Durante il servizio sono state identificate 44 persone straniere, di cui una denunciata per resistenza e tre espulse: due accompagnate presso i centri di permanenza per il rimpatrio poiché pluripregiudicati in materia di stupefacenti e uno destinatario di un ordine del questore.