Vede la polizia e tenta di allontanarsi, spacciatore in manette

Un 34enne è finito in carcere a Marassi con l'accusa di spaccio di droga. L'uomo è stato fermato dalla polizia in via della Maddalena e trovato in possesso di cocaina e hashish