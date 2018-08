Cocaina, crack ed eroina: giovane spacciatore in manette

Lunedì 20 agosto i carabinieri della stazione Maddalena hanno tratto in arresto un cittadino senegalese di 21 anni per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di sostante stupefacenti per uso personale.

Il giovane è stato colto in flagranza di reato dai militari mentre cedeva una dose di stupefacente. Fermato e perquisito, gli sono state trovati 7,6 grammi crack, 1,5 grammi di cocaina, 5 grammi di eroina e la somma contante di quasi 500 euro.

Droga e denaro sono stati sequestrati. Il giovane è stato trasferito presso il carcere di Marassi.