Spacciatore dà il resto con banconota falsa, arrestato

I carabinieri della stazione della Maddalena hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di monete contraffate al fine di metterle in

circolazione nello Stato, un 19enne marocchino, residente a Chiavari . Il giovane con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti è stato sorpreso nel centro storico mentre cedeva 13 grammi di marijuana, in cambio di 50 euro ad un 55enne genovese, segnalato alla prefettura.

Lo spacciatore aveva anche in tasca una banconota da 50 euro falsa. La droga e la banconota sono state sequestrate. Il giovane è stato processato per direttissima sabato 8 settembre.