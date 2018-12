Perseguita commercianti e clienti alla Maddalena, arrestato

La polizia ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari, un marocchino pregiudicato di 32 anni, per il reato di atti persecutori. L'uomo, senza fissa dimora, stazionava da tempo nella zona della Maddalena bighellonando e consumando numerosi alcolici; negli ultimi mesi il suo atteggiamento era diventato particolarmente molesto e aggressivo nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali del posto, degli avventori e anche dei semplici passanti.

Dopo numerosi esposti presentati da residenti e negozianti di zona è stata svolta un'attività investigativa dalla sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile di Genova, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha portato all'emissione di un provvedimento che disponeva per il cittadino marocchino il divieto d'avvicinamento a diversi negozi della zona e ai relativi proprietari.

Gli esercenti, infatti, esasperati ormai dalla grave situazione determinata da una escalation di atteggiamenti violenti e intimidatori, si erano visti costretti a fare intervenire in più occasioni le forze dell'rdine: le povere vittime vivevano ormai una costante condizione di disagio e tensione. Il 32enne però ha continuati nei suoi comportamenti litigiosi e molesti, minacciando, insultando e aggredendo sia fisicamente che verbalmente le sue vittime.

Oggi, su disposizione del tribunale di Genova, l'uomo è stato condotto presso il carcere di Marassi, dopo essere stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile proprio nei luoghi che non avrebbe potuto frequentare.