Yacht Madame Gu al Porto Antico, cento metri di lusso

"Madame Gu" è ormeggiata al Porto Antico, la lussuosa imbarcazione di 99 metri non passa certo inosservata in questi giorni. È il più grande super yacht realizzato dal cantiere olandese Feadship: prua affilata, scafo in acciaio azzurro e sovrastruttura in alluminio.

L'imbarcanzione, nonostante i suoi quasi cento metri di lunghezza, può raggiungere i 24 nodi e appartiene alla cosìdetta categoria degli "Pleasure Yacht": sei cabine per gli ospiti, diciotto per l'equipaggio

Questa meraviglia dei mari batte bandiera Cayman e, secondo voci del settore, apparterebbe a un magnate ricco, non è quasi il caso di dirlo, molto facoltoso.