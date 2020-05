Magazzino della droga ai Macelli, sgomberato dalla polizia

Sgomberati i fondi ai Macelli di Soziglia. Un'operazione congiunta del Commissariato Centro della Polizia di Stato e il Nucleo centro storico della polizia locale, che si è conclusa sabato pomeriggio.

Il fondo, dove ha perso la vita un uomo per overdose, era da tempo occupato da una donna e da altre persone che detestavano preoccupazione ai residenti.

All'interno sono state trovate siringhe e altro materiale usato dai tossicodipendenti.

Le forze dell'ordine sono partiti da un esposto di un esercente della zona e indirizzato alla Procura della Repubblica, nel quale erano stati elencati i problemi causati dagli abitanti abusivi del magazzino.

I poliziotti hanno contattato i proprietari invitandoli a liberare l'immobile utilizzato, oltre che per il consumo, per spaccio e prostituzione.

Oggi, data ultima di scadenza per lo sgombero, il magazzino è stato trovato vuoto dopo che un fabbro accompagnato dagli agenti sul posto ne aveva forzato la serratura.

Il locale è stato sigillato