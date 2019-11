Lupo cecoslovacco sui binari a Brignole, daino finisce in corso Garibaldi a Chiavari

Avvistamenti decisamente particolari, venerdì mattina, a Genova e a Chiavari: nel capoluogo ligure un lupo cecoslovacco è stato notato in zona Brignole e poi lungo il Bisagno e a Quezzi, a Chiavari invece un daino è finito nella centralissima via Garibaldi, forse spaventato dal temporale notturno.

Le segnalazioni sul lupo cecoslovacco sono quelle più numerose: sui social chi lo ha notato si è mobilitato lanciando un tam tam e confermando di averlo segnalato alla Croce Gialla, soprattutto dopo che una persona ha riferito di averlo visto sui binari della stazione di Brignole: «Avvistato alle 5.15, avvisata Croce Gialla e Polizia Ferroviaria. Non sono riuscita a fare foto perché molto spaventato», si legge sul gruppo Ricerca di Nash, specializzato in avvisi legati agli animali.

Altre persone hanno riferito di averlo visto in piazza Colombo, e poi in largo Merlo, a Quezzi, in via Fereggiano, in corso Montegrappa e in piazza Giusti. Un altro avvistamento è avvenuto in via San Martino, ma non è chiaro se si tratti dello stesso esemplare, una razza molto particolare.

Chiavari, daino finisce in via Garibaldi

A Chiavari, invece, parecchio stupore ha suscitato la presenza di un daino nel centralissimo corso Garibaldi. L'animale alla fine, dopo un rocambolesco inseguimento anche lungo l'Entella, è stato investito involontariamente da un'auto ed è purtroppo morto.