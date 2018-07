Granarolo, cittadini avvistano un "lupo"

Allarme in salita di Granarolo, dove alcuni cittadini avrebbero avvistato un lupo nella notte tra domenica e lunedì.

A scorgere l'animale che camminava, alcuni residenti, intorno alle 23. I cittadini hanno chiamato i Vigili del Fuoco e le guardie zoofile, che hanno cercato l'animale ma senza successo. Con tutta probabilità, in ogni caso, si sarebbe trattato di un lupo cecoslovacco, data la scarsa attitudine dei lupi a muoversi da soli e non in branco.