Lungomare Canepa, spunta lo striscione "No allo smog"

Un maxi striscione con scritto "No allo smog" per protestare contro l'inquinamento acustico e le polveri sottili causate dal cantiere di Lungomare Canepa.

I residenti della zona si sono dati appuntamento davanti al civico 12 per un flash mob sostenuto dall'associazione Legambiente. Uno striscione di dieci metri per quaranta e doppia scritta a caratteri cubitali, per denunciare una delle arterie più soffocate dalle polveri sottili della città.

«Sono necessarie opere di mitigazione contro l'inquinamento per far tornare a respirare, riposare e vivere i cittadini e le cittadine di Lungomare Canepa - ha dichiarato Santo Grammatico di Legambiente - per questo oggi siamo qui come Legambiente con il Treno Verde, per portare solidarietà ai tanti cittadini che tutti i giorni respirano polveri sottili e subiscono l'inquinamento acustico. E' assurdo che nessuno si occupi di loro».