Tir in avaria, rallentamenti in lungomare Canepa

Traffico rallentato e coda in lungomare Canepa nella mattinata di venerdì 29 giugno 2018. Poco prima delle dieci del mattino un autoarticolato in avaria si è fermato sulla strada creando rallentamenti sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni. Al momento non si registrano invece rallentamenti in ingresso all'autostrada al casello di Genova Ovest.

Sul posto pattuglie del secondo distretto per viabilità della Polizia Municipale.