Lungomare Canepa, residenti contro il nuovo progetto: «Ignorate le nostre richieste

Botta e risposta tra i membri del Comitato di Lungomare Canepa e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella: motivo del contendere, il nuovo progetto messo a punto per l’allargamento di lungomare Canepa, che se inizialmente aveva incontrato il favore dei residenti, alla prova “pratica” non li ha convinti.

Il problema riguarda principalmente l’assenza della fascia di rispetto alberata tanto desiderata dagli abitanti della zona, preoccupati per l’impatto acustico e ambientale che la nuova strada a più corsie avrà sulle abitazioni che vi si affacciano. Troppa discrepanza, sostiene il Comitato, tra i progetti presentati dagli architetti cui i residenti si sono rivolti e quello avanzato dal Comune, soprattutto per quanto riguarda la presenza del verde. In particolare, la protesta riguarda la decisione di sfruttare piani inclinati in cemento per contenere aiuole e alberature, considerato una sorta di "premio di consolazione" rispetto alla richiesta iniziale di riservare alla fascia di rispetto un largo corridoio e di installare tunnel a protezione dei palazzi.

«Sabato 9 Giugno parte del Comitato sarà presente in Villa Scassi per raccogliere firme e chiedere con educazione e determinazione una vera fascia di rispetto di cui la popolazione possa godere e beneficiare oltreché la tutela della salute pubblica mediante gallerie fonoassorbenti - ha fatto sapere la presidente Silvia Giardella - Già ora i livelli superano la soglia tollerabile. Il progetto che abbiamo presentato garantirebbe davvero vitalità al quartiere e non ridurrebbe Sampierdarena a mera servitù di passaggio.

A esacerbare ulteriormente gli animi, il fatto che dopo la demolizione del “muro della discordia”, il muraglione di cemento costruito a ridosso delle abitazioni e abbattuto lo scorso 29 maggio con una prima, simbolica picconata da parte del sindaco Marco Bucci, in questi giorni gli operai stiano costruendo un altro muro. Di dimensioni ridotte, ma sempre a poca distanza dalle case: «Non è stato assolutamente ascoltato il grido di richiesta di aiuto dei cittadini sampierdarenesi, per ottenere una fascia di rispetto e vivibilità per il quartiere», è uno dei tanti commenti negativi piovuti dopo la presentazione del render cui il Comune ha lavorato insieme con Anas e Società per Cornigliano.

La replica di Fanghella: «Sorpreso dai giudizi»

Immediata la risposta dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella: «Sono francamente rimasto sorpreso non soltanto dai giudizi espressi dai rappresentanti del Comitato, ma anche dall’opportunità di dichiarazioni che non corrispondono assolutamente al vero - si legge in una nota diffusa a margine delle proteste - Non risponde a verità, infatti, che il progetto non sia stato condiviso. Il Comitato Lungomare Canepa è stato ricevuto non soltanto dal sottoscritto, ma anche dal sindaco e nel corso della riunione i rappresentanti dei cittadini hanno apprezzato il nuovo disegno perché, come hanno detto, andava a migliorare una situazione ritenuta compromessa. Da parte mia aggiungo che si tratta di un progetto di elevato standard qualitativo per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 200mila euro. Ci siamo presi l’impegno di eseguire, in corso d’opera, rilevazioni acustiche puntuali per valutare l’opportunità di rafforzare i presìdi antirumore».