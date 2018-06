Lungomare Canepa, residenti contro l'assessore: «Accusati di essere bugiardi e falsi»

Situazione ancora tesa a Sampierdarena tra i membri del Comitato di Lungomare Canepa e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella dopo le critiche mosse al nuovo progetto messo a punto per l’allargamento del lungomare che alla prova "pratica" non ha convinto i residenti che, in un primo momento, lo avevano accolto con pareri positivi. La nuova polemica, con botta e risposta tra il Comitato e l'assessore, si è accesa dopo una Commissione a Palazzo Tursi, poi saltata.

Il comunicato del Comitato

A riaccendere la polemica il Comitato, con un comunicato ufficiale attraverso il quale è stato attaccato l'assessore Fanghella: «Mercoledì 13 giugno - si legge sul comunicato - eravamo presenti a Palazzo Tursi convocati dalla “Commissione V - Territorio e Politiche per lo sviluppo delle Vallate” per l’incontro con gli assessori Fanghella, Balleari e Cenci, il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, i capigruppo consiliari, segretario e direttore generale, Anas e Sviluppo Genov. Incontro per approfondire il tema dei fondi strategici del progetto Lungomare Canepa e la variante di riqualificazione presentata in esclusiva dall’assessore Fanghella prima a un'emittente televisiva che agli abitanti. Non è stato un bel momento, siamo stati attaccati con brutte parole, accusati di essere bugiardi e falsi perché secondo l’assessore avevamo esaminato insieme il progetto in precedenza (cosa, secondo noi, assolutamente non vera e documentata). Inoltre siamo stati definiti ingrati perché avremmo dovuto accontentarci dell’abbattimento del muro. Siamo rimasti basiti da un tale comportamento da parte dell’assessore perché noi avremmo pensato di discutere, magari anche animatamente, vista la delicatezza e l’importanza del progetto in discussione, ma mai avremmo pensato a un comportamento maleducato da parte di un rappresentante eletto da noi cittadini. Per questo siamo amareggiati. In quanto cittadini genovesi ci aspettiamo un comportamento adeguato alla carica ricoperta da ciascun soggetto coinvolto. Loro rappresentano noi cittadini, noi, come Comitato, rappresentiamo le 2500 e più persone che hanno firmato e che quindi condividono un progetto per “vivere Sampierdarena”. Rinnoviamo la nostra fiducia al sindaco Marco Bucci considerando la sua disponibilità nei nostri confronti».

La replica di Fanghella

Non si è fatta attendere la replica dell'assessore Paolo Fanghella che ha replicato: «Sono avvilito e amareggiato per l'atteggiamento di certe persone (per fortuna poche) che invece di comprendere l'enorme lavoro che è stato svolto per modificare la situazione del muro di Lungomare Canepa che per tutti era impossibile da risolvere, ma che attraverso una tenace azione ha trovato l'unica soluzione possibile, mi ha rivolto solo delle critiche. Tutte le richieste presentate da un presunto comitato sono impossibili, prevedono la realizzazione di una galleria trasparente che viola ogni norma e dal costo presunto di oltre 50 milioni di euro hanno probabilmente il fine di ottenere solo un po' di visibilità mediatica. Credo che il buon senso avrebbe dovuto fargli pensare che quanto ottenuto è già di per se un risultato insperato e imprevisto soprattutto in considerazione che il progetto e la realizzazione dell'opera è nata molti anni prima e da altre Amministrazioni. Dichiarare poi davanti alla televisione che il progetto di riqualificazione del tratto nel quale è stato demolito il muro non gli sia mai stato presentato è un fatto inaccettabile e imbarazzante visto che il 29 maggio 2018 alle 12,30 (sono state registrate le entrate), nella sala riunioni al sesto piano di Palazzo Albini, in presenza del Sindaco e di altri testimoni, gli sono stati mostrati tutti i disegni. La loro gratitudine poi ha trovato la massima rappresentazione quando oggi gli stessi hanno anche pensato di pubblicare un volantino contro di me perché non mi sono reso disponibile ad ascoltarli dopo la conclusione di una commissione consiliare. In questo modo - conclude Fanghella - si migliora Genova o la si affossa? Continuare a criticare per partito preso è produttivo o dannoso?».