Lungomare Canepa, installati i cartelli con i limiti di velocità

In lungomare Canepa a Sampierdarena sono comparsi i cartelli che indicano il limite di velocità da non superare, 60 km/h su gran parte dell'arteria e 50 km/h in prossimità delle intersezioni.

«Un altro successo del Comitato lungomare Canepa - si legge in un post sulla pagina del comitato -. Abbiamo richiesto in tutte le sedi Istituzionali i limiti di velocità e finalmente ecco regolamentata la gronda a mare. Ora attendiamo il sistema Tutor per i controlli della velocità».

«Il Comitato - conclude il post - in questi giorni è più silenzioso e sta lavorando a livello documentale per portare avanti le istanze per tutelare legalmente centinaia di cittadini».