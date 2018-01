Lungomare Canepa, lavori in forte ritardo: «Siamo solo al 35%»

Vanno a rilento i lavori per l’ampliamento di lungomare Canepa, e l’inaugurazione della nuova strada a 6 corsie slitta ancora.

La conferma del ritardo è arrivata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, durante il quale l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, ha risposto a un’interrogazione in proposito avanzata dal consigliere del Pd Alberto Pandolfo, che ha puntato il dito anche contro i mucchi di detriti lasciati a bordo strada: «Sono in corso i lavori assegnati nel 2016, ma sono stati rallentati da vari imprevisti - ha spiegato in Sala Rossa - Ordigni bellici, vari cunicoli, depositi di rifiuti e detriti. I lavori proseguono a rilento: siamo al 35 per cento. Non è bene portare via i materiali, perché serviranno per il previsto innalzamento della strada di 80 centimetri».

Inizialmente l’inaugurazione della nuova lungomare Canepa era prevista per luglio 2017, ma complice anche il ricorso al Tar presentato nel marzo del 2016 dalla ditta che aveva perso la gara d’appalto, il termine non era stato rispettato. Il fatto che i lavori sino soltanto al 35%, come confermato da Fanghella, lascia intuire che neppure nel 2018 le auto potranno circolare sulle 6 corsie cui si punta ad allargare l’arteria cittadina.