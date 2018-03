Lungomare Canepa, prosegue la protesta contro il muro. Bucci: «Rivedremo il progetto»

Centro Civico Buranello affollatissimo venerdì sera per l’incontro pubblico “Le nostre richieste per migliorare la vivibilità della delegazione”, voluto dal comitato Lungomare Canepa di Sampierdarena a cui hanno partecipato circa 150 persone, tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci e gli assessori Paolo Fanghella e Stefano Balleari. Al centro del dibattito l'impatto sulla vita dei residenti dei lavori per la costruzione della nuova strada che collega San Benigno e la Fiumara, con la costruzione di un muro davanti alle finestre delle case che ha scatenato le proteste dei residenti, sul piede di guerra da diverse settimane.

Le parole del sindaco Bucci

Nel suo intervento al centro civico il sindaco Marco Bucci ha ribadito di essere pienamente a conoscenza delle problematiche di lungomare Canepa e dello snodo di San Benigno, lavori che sono però necessari per la viabilità cittadina, ma di volere anche ascoltare il quartiere: «Siamo interessati a sapere dai cittadini quali possono essere le soluzioni - ha dichiarato - poi ci metteremo attorno a un tavolo per capire come portare avanti il discorso e quali strade intraprendere».

Soluzioni condivise con il quartiere

I residenti hanno chiesto la realizzazione di varchi tra lungomare Canepa e via Sampierdarena, in modo da non tagliare fuori dalla nuova superstrada il quartiere di Sampierdarena, ipotesi che sembrano condivise proprio dal primo cittadino, che ha spiegato: «Stiamo creando un percorso a scorrimento veloce che, una volta completato, collegherà Genova Aeroporto a Genova Ovest. Saranno inserite congiunzioni con il lungofiume della Valpolcevera e abbiamo anche chiesto a chi sta facendo i lavori (Sviluppo Genova, società per Cornigliano e Anas, ndr) di creare due passaggi da Sampierdarena centro».

La riduzione delle corsie

Secondo quanto dichiarato dai membri del Comitato Lungomare Canepa il sindaco ha preso in considerazione di ridurre le 6 corsie a 4, soluzione che permetterebbe la creazione di una sorta di “fascia di rispetto” (che il Comune chiama "corridoio tecnologico") sul lato delle case dove adesso c’è un muro vicino alle case, ma Bucci dovrà mediare con Anas che si occupa dei lavori. Il primo cittadino ha comunque dichiarato: «Ovviamente non vogliamo avere un muro a trenta centimetri dalle finestre, perché noi pensiamo sempre a una città che sia bella da vivere e bella da vedere. I problemi vanno risolti ascoltando anche il punto di vista di chi vive nei quartieri».

Il commento del Comitato Lungomare Canepa

A margine dell'incontro i membri del Comitato Lungomare Canepa hanno commentato: «Sono tutte cose molte condivisibili, ma i lavori vanno comunque avanti. Intanto il muro alto un metro e settanta che sorge a meno di 30 cm da alcuni palazzi c’è, e l’hanno fatto sino in fondo. Rivederlo una volta terminato sarà costoso. Il corridoio al momento è stato fatto lato porto ricavandolo dalla ciclabile, ma in questo modo non serve a molto. Se venissero ridotte le corsie si potrebbe ricavare un altro corridoio lato mare».