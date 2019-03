Lungomare Canepa, Bucci: «Lavori finiti il 12 aprile»

In ritardo, ma ormai quasi pronto: i lavori di allargamento di lungomare Canepa, avviati per alleggerire il traffico del ponente genovese, sono agli sgoccioli, e nelle prossime settimane dovrebbero essere ultimati e la nuova "superstrada" consegnata alla città.

L'annuncio è arrivato dal sindaco Marco Bucci, che martedì mattina ha presenziato all'inaugurazione del lotto 10, la nuova doppia rampa che collega la strada a mare Guido Rossa con il casello autostradale di Cornigliano: «Abbiamo aperto il secondo viadotto del Lotto 10, il 12 aprile sarà pronto lungomare Canepa, e quindi tutto il percorso della cosiddetta gronda a mare sarà a disposizione della città», ha detto il sindaco soddisfatto, osservando i primi veicoli imboccare le rampe del Lotto 10.

L'obiettivo, ora che si è ormai vicini all'obiettivo, è terminare i lavori nel più breve tempo possibile cercando anche di rispettare le esigenze dei residenti. Che da tempo si lamentano per l'inquinamento acustico e ambientale e chiedono provvedimenti, in primis alberi e una galleria fonoassorbente. Bucci su questo ha dato rassicurazioni: «Lungomare Canepa sarà una strada di grande scorrimento, ma abbiamo insistito affinché fosse realizzata anche una corsia con alberi a protezione parziale tra la strada e le abitazioni».

Gli spazi in cui gli alberi verranno collocati sono, in effetti, già chiaramente visibili, aiuole di cemento che hanno suscitato parecchie perplessità tra i residenti (che proprio ieri hanno dato vita a un flash mob anti smog). Il vero cruccio, però, è la galleria fonoassorbente, di cui non c'è traccia neppure a livello progettuale: «La volontà di realizzarla c'è - ha però assicurato Bucci - Dovremo però partire con la progettazione una volta che sarà chiuso il cantiere».