Lungobisagno Dalmazia, sparisce il cantiere "infernale". I residenti: «Regalo di Natale»

Un “regalo di Natale” inaspettato per tutti i residenti della Valbisagno: nella notte tra mercoledì e giovedì è stato rimosso il cantiere su lungobisagno Dalmazia all’altezza del ponte Carrega, che per lungo tempo ha provocato un restringimento di carreggiata aggravando il problema del traffico.

La notizia è arrivata dal Municipio Media Valbisagno, e le reazioni sono state prevedibilmente entusiaste dopo lunghi mesi trascorsi in coda. Adesso non resta che asfaltare il buco lasciato dal cantiere - finalizzato alla messa in sicurezza idrogeologica - ed è anche per questo che giovedì mattina il traffico sembrava “infernale” proprio come nei giorni precedenti.

La speranza dei residenti è che una volta ripristinato l’asfalto, la mole di veicoli che transita quotidianamente per lungobisagno Dalmazia si muova in modo più fluido.