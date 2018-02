Lavori in Lungobisagno Istria, come cambia il traffico

Traffico variato in zona Staglieno e Molassana a partire da lunedì 19 febbraio per l’apertura di un cantiere in via Lungobisagno Istria.

I lavori renderanno infatti necessaria la chiusura di un tratto di strada al transito veicolare diretto verso l’entroterra, con conseguente deviazione della circolazione sino al termine dei lavori. Per quanto riguarda Amt, ecco le variazioni dei bus che circolano in zona:

- Linea 48

Direzione Molassana: i bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti, via Lungobisagno d’Istria dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione San Martino: percorso regolare

- Linee 480, 482, 680

Direzione Sant’Eusebio: i bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti, via Lungobisagno d’Istria dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Brignole: percorso regolare

- Linee 451 e 451//

Direzione via Tortona: i bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Staglieno: percorso regolare.

- Linee 451/ e I25

I bus giunti in piazzale Parenzo transiteranno per via Toti dove effettueranno capolinea provvisorio di fronte ai civici 2-4- 6-8 r.