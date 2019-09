Passano con in semaforo rosso, negli slip oltre un etto di marijuana

Sono passati con il semaforo rosso e questo ha spinto gli agenti di una volante a fermarli per un controllo. Da lì si è scoperto che i due avevano qualcosa da nascondere. È successo la scorsa notte intorno alle 2.30 in lungobisagno Dalmazia. I due giovani di 18 e 19 anni sono stati trovati in possesso di 140 grammi di marjiuana, nascosti negli slip.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito agli agenti di rinvenire presso la casa del 18enne altri 40 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e la somma di 300 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I due giovani, arrestati per spaccio, sono stati processati per direttissima questa mattina. Il 18enne, alla guida dello scooter, è stato anche sanzionato per essere passato con il semaforo rosso.