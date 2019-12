Lungobisagno, sparisce il cantiere ma l'asfaltatura paralizza la vallata

Non hanno fatto in tempo a gioire per la rimozione del cantiere all’altezza di ponte Carrega, che i residenti della Valbisagno (e non solo) si sono ritrovati bloccati in una delle code più lunghe mai registrate in lungobisagno. E tutto per colpa dell’asfaltatura necessaria dopo la chiusura del cantiere.

Nello specifico, gli uomini di Aster hanno avviato i lavori di asfaltatura della voragine lasciata in lungobisagno Dalmazia al termine del primo lotto di lavori, e già dal pomeriggio si sono messi all’opera. Nell’ora di punta, però, la situazione è diventata insostenibile: una lunga fila di auto si è formata via via che si avvicinava il picco del traffico, e in serata la coda è diventata chilometrica, con decine di auto incolonnate insieme con i bus sia in direzione città sia in direzione Valbisagno. E su Facebook, prevedibilmente, si è riversata tutta la frustrazione di chi ha impiegato oltre un’ora per percorrere un tragitto di pochi chilometri.

Insomma, i lavori sul rio Torre (il piccolo rivo tombinato che scorre sotto ponte Carrega) sono finiti, e il cantiere si sposterà all’interno, in piazzale Adriatico, andando a impattare molto meno sul traffico rispetto a quello di lungobisagno Dalmazia. I residenti, però, dovranno aspettare ancora un po’ per avere come regalo di Natale traffico meno congestionato: l’asfaltatura, conclusa in nottata, è provvisoria, e appena possibile si procederà con quella definitiva.