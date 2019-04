Accoltella l'ex marito durante una lite per l'affidamento dei figli

Dopo un diverbio con l'ex coniuge 28enne, scaturito per l'affidamento dei tre figli minori, gli ha sferrato una coltellata, provocandogli lesioni giudicate guaribili in otto giorni dai sanitari dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

L'episodio è avvenuto l'altra notte nell'abitazione della donna in via Lungo Polcevera. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che, a conclusione di accertamenti, ha denunciato per lesioni personali aggravate la 27enne, gravata di pregiudizi di polizia.