Luna park 2019, Bordilli: «Piazzale Kennedy è la prima scelta»

Il consiglio comunale di martedì 5 novembre 2019 è iniziato alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.

Maurizio Amorfini (Lega Salvini Premier) ha riportato le preoccupazioni dei cittadini di Cornigliano alla notizia che il luna park natalizio, quest'anno, dovrebbe essere spostato nella delegazione, dove sono in corso i lavori di riqualificazione e non vorrebbero che questi avessero una battuta d'arresto.

La risposta dell'assessore Paola Bordilli: «Piazzale Kennedy è la prima scelta ma ci siamo confrontati con gli operatori per fare una riflessione su altre possibili zone. Non vogliamo assolutamente snaturare una tradizione cittadina e non intendiamo neanche individuare aree alternative che, però, vivano solo per due mesi all'anno».