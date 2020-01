Paura a Lumarzo, tetto di una palazzina a fuoco

Lungo intervento, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio 2020, per i vigili del fuoco di Molassana e Genova Est.

Per cause ancora da accertare il tetto di una palazzina ha preso fuoco a Lumarzo in via Torquato Tasso. Secondo le prime ipotesi il rogo potrebbe essere scaturito da un cortocircuito.

I pompieri sono stati allertati poco dopo l'una di notte e sono stati impegnati, per domare le fiamme, fino alle 6. Non ci sono stati feriti e intossicati, ma alcuni abitanti della palazzina sono stati evacuati.