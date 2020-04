Addio a 'Baffo', uno degli ultimi partigiani pegliesi

Pegli dice addio a uno degli ultimi suoi partigiani. In questi giorni, proprio a ridosso del 25 Aprile, è venuto a mancare Luigi Ropa, detto 'Baffo'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un amico lo ricorda così: «il nome di un marito, padre e nonno, e il soprannome di un partigiano di allora e per sempre. Come a tutti i partigiani non dovevi chiedere al “Baffo” di azioni di battaglia, tralicci saltati in aria, rotaie interrotte o agguati silenziosi nella notte perché non ti avrebbe mai risposto; come i suoi Compagni, ha combattuto con la morte a fianco ma non ha mai desiderato passare da eroe. I ricordi dei partigiani sono dolorosi e sarebbe difficile per noi comprenderli. Ora sono vecchi e stanchi, ma una cosa ci hanno insegnato: che la libertà non ha prezzo e che va conquistata ora per ora. A qualsiasi costo. Una scritta su un muro cosa sarà mai? Quasi me ne vergogno a fronte di quello che hanno passato i nostri padri, i nostri nonni oramai bisnonni. Il nostro compito è raccogliere il loro esempio e metterlo in pratica per creare una nuova Società, questo è il nostro dovere».