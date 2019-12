Dimesso dal Galliera, muore un'ora dopo: aperta un'inchiesta

La Procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 52 anni trovato dai vicini sul pianerottolo del condominio di via Montanari, a Oregina, dove viveva.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 52enne era stato dimesso dall’ospedale Galliera da circa un’ora quando è morto: ricoverato intorno alle 23 per abuso di alcol, alle 2 è uscito per tornare a casa. Un’ora dopo si sarebbe sentito male, sarebbe uscito dal suo appartamento per cercare aiuto dal vicino del piano inferiore, ma una volta arrivato sul pianerottolo si sarebbe accasciato a terra.

A trovare il suo corpo ormai senza vita, martedì mattina intorno alle 7, è stata una vicina, che ha subito dato l’allarme. Sul posto le volanti della polizia, che hanno constatato il decesso e informato la procura. Il pubblico ministero Francesca Rombolà ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per avviare gli accertamenti e poi sequestrate le cartelle mediche per ricostruire il decorso ospedaliero.